Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unfall mit zwei Straßenbahnen

Vier Personen verletzt

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagmittag (9.6.) kam es auf der Heidelberger Landstraße im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Straßenbahnen, bei denen vier Personen verletzt wurden.

Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei über den Unfall informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Straßenbahnlinie 8 in Richtung Eberstadt unterwegs. Wegen eines Fahrgastwechsels musste die Bahn an der dortigen Haltestelle warten. In diesem Zusammenhang ereignete sich ein Auffahrunfall mit einer zweiten Straßenbahn "Linie 6", die hinter der ersten Bahn in die gleiche Richtung fuhr. Wie es zum Aufprall kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Hinweise auf einen vorigen Alkoholkonsum des Straßenbahnfahrers haben sich nicht ergeben.

Durch den Aufprall haben sich insgesamt drei Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer der Linie 6 verletzt. Der 62 Jahre alte Bahnfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die drei Fahrgäste, zwei Frauen im Alter von 48 und 87 Jahren wurden mit leichten und ein 18-Jähriger mit schweren, aber nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An den Straßenbahnen entstanden Schäden, die ersten Begutachtungen zufolge auf über 10.000 Euro geschätzt werden. Neben einer Streife der Polizei Pfungstadt, war der Rettungsdienst mit Notärzten sowie die Berufsfeuerwehr Darmstadt am Unfallort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell