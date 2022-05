Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Münster: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstag (14.05.) kam es zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr in der Straße Im Schöll auf Höhe der Hausnummer 26 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes Benz und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen.

Sachbearbeiter: Reutzel, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell