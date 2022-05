Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Traktor beschädigt Hauswand und flüchtet

Wald-Michelbach, OT Siedelsbrunn (ots)

Wald-Michelbach, OT Siedelsbrunn: Am Freitag (13.05.) gegen 16:15 Uhr, kam es in der Weinheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 14 zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugenangaben zufolge hat ein grüner Traktor eine dortige Hauswand beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden an der Hauswand beträgt mindestens 1000,- Euro. Der Unfallverursacher ist im Anschluss in Richtung Abtsteinach weitergefahren.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207- 94050 entgegen.

Berichterstatter: Di Gangi, PK, PSt. Wald-Michelbach

