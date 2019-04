Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A7

Neu-Duvenstedt

Kreis RD-ECK - Zeugen gesucht

BAB A7 / Neu-Duvenstedt / Kreis RD-ECK (ots)

190417-2-pdnms Zeugen gesucht

BAB A7 / Neu-Duvenstedt / Kreis RD-ECK. Gegen 05.40 Uhr (17.04.19) meldete ein Autofahrer einen Gegenstand, der von einer Autobahnbrücke über der A7 hing. Gemeint ist die letzte Brücke vor der Anschlussstelle Büdelsdorf, Höhe Neu-Duvenstedt, Fahrtrichtung Süden. Schäden an Personen oder Fahrzeugen wurden bislang nicht gemeldet. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Rendsburg geführt. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machten oder bei denen Schäden am Fahrzeug entstanden. Ermittelt wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

