Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A7

Neumünster - Zwei Leichtverletzte

BAB A7 / Neumünster (ots)

190417-1-pdnms Zwei Leichtverletzte auf der A7

BAB A7 / Neumünster. Die beiden Insassen (m, 58, w, 58) eines Pkw mit Wohnanhänger wurden heute (17.04.19) mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Das Pärchen war kurz nach 6 Uhr mit Fahrtrichtung Norden unterwegs, als der Fahrer (47) eines mit Blumen beladenen polnischen Sattelzuges in gleiche Richtung fahrend von der rechten auf die mittlere Fahrspur geriet und dort mit dem Wohnwagengespann kollidierte. Beide Fahrstreifen waren blockiert. Es kam während der Rettungsmaßnahmen zu Verkehrsbeeinträchtigungen Richtung Norden. Der Verkehr wurde dann aber auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Beamten des Polizei-Autobahnreviers Neumünster gehen von Sekundenschlaf als Unfallursache aus. Gegen den Fahrer des Sattelzuges wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Er blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Rund 150 Liter Diesel liefen aus. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Seit 09.40 Uhr ist der mittlere Fahrstreifen wieder frei. Der rechte Fahrstreifen bleibt gesperrt, weil dort vom Diesel verschmutztes Erdreich ausgetauscht werden muss.

