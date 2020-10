Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfall mit Personenschaden (PM v. 14.10.2020, 12:11 Uhr) -Folgemeldung-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Am Mittwochmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahnabfahrt der A 44 nach Waldkappel. Involviert waren hier zwei Lkws und ein Pkw mit drei Insassen. Nachdem die Kollegen der Polizei in Eschwege vor Ort erste Maßnahmen an der Unfallstelle getroffen hatten, übernahmen später die Kollegen der Polizeiautobahnstation in Baunatal die Unfallaufnahme und alle weiteren Maßnahmen.

Laut dem Unfallbericht der Kasseler Kollegen, befuhr um kurz vor 11.30 Uhr am gestrigen Mittag ein 60-Jähriger aus Hagen mit einem Lkw samt Anhänger die A 44 von Kassel in Richtung Eschwege und fuhr dann auf der Ausfahrt Waldkappel in Richtung des Kreisverkehrs ab. Auf der stark abschüssigen Ausfahrt konnte der 60-Jährige aufgrund der nassen Fahrbahn dann aber nicht ausreichend Bremskraft aufbauen, so dass der 60-Jährige mit seiner Fahrzeugkombination auf einen davor befindlichen Pkw, der mit drei Personen besetzt war, auffuhr.

Durch den Aufprall wurde das Auto dann in der Folge noch auf einen dem Pkw vorausfahrenden Sattelzug geschoben, der von einem 29-Jährigen aus Erfurt gefahren wurde.

In dem Pkw, bei dem alle Insassen aus Hessisch Lichtenau stammten, erlitt ein 55-jähriger Mitfahrer u.a. eine blutende Kopfplatzwunde die durch vor Ort befindliche Rettungskräfte erstversorgt wurde. Im Anschluss wurde der 55-Jährige zwecks weiterer ärztlicher Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Insassen, der 30-jährige Fahrer und ein 56-jähriger Mitfahrer, blieben unverletzt.

An dem Auto entstand ein erheblicher Sachschaden im Front- und Heckbereich. Die Beamten schätzen hier den Schaden auf ca. 10.000 Euro. Das Auto war zudem nicht mehr fahrbereit.

Darüber hinaus entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro am Lkw des 60-jährigen Unfallverursachers, sowie in Höhe von lediglich 200 Euro am Sattelanhänger des 29-jährigen Sattelzugfahrers.

Trotz der örtlichen Lage was die Unfallstelle betrifft, kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell