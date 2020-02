Polizei Eschwege

POL-ESW: Versuchter Enkeltrick

Eschwege (ots)

Am gestrigen Nachmittag, um 17:14 Uhr, erhielt eine 72-Jährige aus Großalmerode einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Enkel ausgab. Der angebliche Enkel gab an, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe und zur dringenden Schadensregulierung 24.000 EUR benötige. Die Angerufene - im Glauben, dass es sich tatsächlich um ihren Enkel handelt - sagte ihre Hilfe zu. Es folgte ein zweiter Anruf, diesmal von einer Frau. Diese gab an, eine Frau Weber von einem Notariat zu sein. Die Anruferin forderte nunmehr 20.000 Euro in dieser Sache und forderte die 72-Jährige auf, das Geld zügig von der Bank zu holen. Weiterhin forderte sie mit niemanden über das Telefonat zu sprechen, weitere Anweisungen würden sie dann über das Telefon erhalten. Die 72-Jährige besorgte im Anschluss die geforderte Summe. Glücklicherweise konnte durch Angehörige, die davon erfahren haben, Schlimmeres verhindert werden, so dass es zu keiner Geldübergabe kam und stattdessen die Polizei informiert wurde.

Präventionstipps Enkeltrick

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter 110.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell