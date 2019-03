Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Arbeitsaufnahme verhindert

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 18. März 2019 gegen 23:30 Uhr nahe Bautzen einen Kleinbus der Marke Renault mit Warschauer Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Personen unter anderem auch eine 57-jährige Ukrainerin. Die Frau legte ihren gültigen Reisepass mit einem polnischen Schengenvisum vor. Bei der ersten Befragung zum Zweck ihrer Reise gab sie an, eine Familie in Deutschland für einige Tage besuchen zu wollen. Auf Widersprüche hingewiesen gab sie zu, als Haushaltshilfe bei dieser Familie angestellt zu sein. Eine Genehmigung für die Aufnahme dieser Erwerbstätigkeit bzw. den erforderlichen Aufenthaltstitel konnte sie nicht vorweisen. Aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt im Bundesgebiet eingeleitet. Nach der Belehrung und der Erörterung des Tatvorwurfs wurde sie nach Polen zurückgeschoben.

