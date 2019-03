Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 6-monatige Jugendstrafe vollstreckt

Zittau (ots)

Einer Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz ging am 15. März 2019 gegen 13:00 Uhr ein 18-jähriger Zittauer ins Netz, der sich nach einem rechtskräftigen Urteil vor seiner 6-monatigen Jugendstrafe drücken wollte. Er hatte die Aufforderung, seine Strafe bis spätestens zum 4. März 2019 in der JVA Regis-Breitingen anzutreten. Dem kam er nicht nach.

In der Weberstraße in Zittau wurden die Beamten auf den Fußgänger aufmerksam. Eine Überprüfung des jungen Mannes brachte den Haftbefehl vom Amtsgericht Zittau zum Vorschein. Noch am selben Tag erfolgte die Einlieferung in die JVA Görlitz.

