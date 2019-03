Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Elektroschocker sichergestellt

Uhyst (BAB4) (ots)

Ein 29-jähriger Deutscher war am 13. März 2019 mit einem Mercedes Benz Sprinter auf der Autobahn 4 unterwegs. Die Bundespolizei kontrollierte ihn um 16:15 Uhr an der Anschlussstelle Uhyst und fand einen in der Türablage zugriffsbereit liegenden Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war.

Die Beamten stellten diesen verbotenen Gegenstand sicher. Gegen den Fahrer musste ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet werden.

