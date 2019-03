Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei nimmt Betrügerduo fest

Bolbritz bei Bautzen (BAB4) (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Bautzen kontrollierten am 13. März 2019 um 21:30 Uhr auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz Nord bei Bautzen einen Mercedes-Kleinbus. Dieser war in Richtung Dresden unterwegs. Zwei der Insassen, zwei 21- und 48-jährige Männer aus Rumänien, werden seit Dezember 2018 per Haftbefehl gesucht. Das Amtsgericht Hamm hatte die Untersuchungshaft wegen gemeinschaftlichen Betrugs angeordnet.

Die Bundespolizei hat nach haftrichterlicher Vorführung die beiden Männer am 14. März 2019 an die Justizvollzugsanstalt Görlitz überstellt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell