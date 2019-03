Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Tierischer Ausreißer mit der Bahn unterwegs

Schmölln, Oderwitz (ots)

Ein ungewöhnlicher Anruf ging in der Leitstelle der Bundespolizei in Ebersbach am 15. März 2019 um 14:26 Uhr ein. Ein Zugbegleiter teilte mit, dass in seinem Zug in Richtung Zittau ein Hund ohne Herrchen an Bord ist. Dieser sei vermutlich eben in Schmölln "zugestiegen".

Wenig Später meldete sich schließlich auch der 31-jährige Halter des Hundes telefonisch bei der Bundespolizei. Dieser bestätigte, dass sein Hund ungewollt in den Zug eingestiegen ist.

Es wurde vereinbart, dass der Mann seinen Ausreißer auf der Dienststelle in Ebersbach abholen kommt. Um 15:16 Uhr wurde der Hund am Haltepunkt Oderwitz durch Bundespolizisten in Empfang genommen.

Der freche Kerl konnte nach seiner 2-stündigen Abenteuerreise um 16:40 Uhr seinem Herrchen wohlbehalten übergeben werden.

