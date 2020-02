POL-ESW: Versuchter Einbruch in Pizzeria; Polizei sucht Zeugen

Polizei Eschwege

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Eschweger Pizzeria einzubrechen. Die Polizei in Eschwege sucht nun Zeugen des Vorfalles.

Zwischen Montagabend 23.30 Uhr und Dienstagmorgen 10.30 Uhr waren die unbekannten Täter offenbar am Werk und versuchten mittels entsprechendem Werkzeug die Eingangstür der Gaststätte in der Herrengasse in Eschwege gewaltsam zu öffnen.

Letztlich kam es aus derzeit unbekannten Gründen nicht zur gänzlichen Tatausführung, so dass es lediglich bei einem versuchten Einbruch blieb, der aber dennoch mit einem entstandenen Sachschaden von etwa 300 Euro zu Buche schlägt.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise in dem Fall unter der Nummer 05651/925-0.

