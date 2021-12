Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Polizei nimmt drei Männer wegen des Verdachts der illegalen Einreise fest, weitere Personen flüchtig

Korbach (ots)

Am Dienstag (7.Dezember) gegen 12.30 Uhr erhielt die Polizeistation Korbach einen Hinweis, wonach mehrere Personen von der Ladefläche eines Lastkraftwagens (Lkw) in der Raiffeisenstraße in Korbach gesprungen seien. Während der Fahrer des Lkw von dem Mitteiler festgehalten werden konnte, seien die Personen von der Ladefläche geflüchtet.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Gegen 13:45 Uhr konnten im Bereich des Hauptbahnhofs Korbach drei jungen Männer festgenommen werden. Diese konnten sich nicht ausweisen. Ihre Identität steht noch nicht fest, es könnte sich aber um afghanische Staatsangehörige handeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind noch drei bis vier weitere Männer flüchtig.

Bei dem Lkw-Fahrer handelt es sich um einen bulgarischen Staatsangehörigen, der über Osteuropa nach Korbach kam. Bei einer ersten Befragung gab er an, dass er in Korbach seine Ware ausladen wollte. Unmittelbar nachdem er den Auflieger geöffnet habe, seien die Männer herausgesprungen und geflüchtet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die jungen Männer bei einem Zwischenstopp in Osteuropa in den Sattelauflieger gestiegen sind, um so nach Deutschland einzureisen.

Die Polizeistation Korbach fahndet weiter nach den noch Flüchtigen und führt Ermittlungen wegen unerlaubter Einreise gegen die drei vorläufig festgenommenen Männer.

Hinweise zum Aufenthaltsort der noch flüchtigen Männer werden bei der Polizeistation in Korbach unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

