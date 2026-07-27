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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in brandgeschädigtes Mehrfamilienhaus in Fritzlar - Werkzeuge entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.07.2026:

Fritzlar

Nachdem es am 19.07.2026 zu einem folgenschweren Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße in Fritzlar gekommen war (wir berichteten am 19.07.2026, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6317159 und am 22.07.2026, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6319009), ist das derzeit unbewohnbare Gebäude nun Ziel von Straftätern geworden.

Bereits in der vergangenen Woche war in das brandgeschädigte Haus eingebrochen worden. Nun entwendeten Unbekannte aus einem Kellerraum mehrere Werkzeuge.

Die Täter verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag, 26.07.2026, 16:00 Uhr, bis Montagmittag, 27.07.2026, 13:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Kellerraum des Gebäudes.

Aus dem Keller entwendeten die Unbekannten mehrere Werkzeuge der Marke Makita. Zum Diebesgut gehören unter anderem ein Schlagbohrer, ein Winkelschleifer, ein Akkuschrauber sowie vier dazugehörige Akkus.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.000, - Euro geschätzt.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Gießener Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der Werkzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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