Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.07.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag, 23.07.2026, 14:10 Uhr, bis Montag, 27.07.2026, 06:55 Uhr, in ein Schulgebäude in der Evesham - Allee in Melsungen eingebrochen und haben dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Montagmorgen gegen 06:55 Uhr stellte eine Mitarbeiterin der Schule Aufbruchsspuren fest und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren hebelten sie die Türen zum Lehrerzimmer und zum Sekretariat auf und öffneten anschließend mehrere Schränke gewaltsam.

Ob und was entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Durch den Einbruch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000, - Euro.

Die Polizei in Melsungen ermittelt in dem Fall. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Schule verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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