PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.07.2026:

Melsungen

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstag, 23.07.2026, 14:10 Uhr, bis Montag, 27.07.2026, 06:55 Uhr, in ein Schulgebäude in der Evesham - Allee in Melsungen eingebrochen und haben dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Am Montagmorgen gegen 06:55 Uhr stellte eine Mitarbeiterin der Schule Aufbruchsspuren fest und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren hebelten sie die Türen zum Lehrerzimmer und zum Sekretariat auf und öffneten anschließend mehrere Schränke gewaltsam.

Ob und was entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Durch den Einbruch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000, - Euro.

Die Polizei in Melsungen ermittelt in dem Fall. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Schule verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 13:35

    POL-HR: Versuchter Einbruch in Jugendzentrum - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.07.2026: Melsungen In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter versucht, in ein Jugendzentrum in der Fritzlarer Straße in Melsungen einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 02:20 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie das Zersplittern von Glas ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 10:32

    POL-HR: Garageneinbrüche in Bad Zwesten - Kriminalpolizei prüft Tatzusammenhang und sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.07.2026: Bad Zwesten Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Bad Zwesten mehrere Garagen gewaltsam geöffnet und hierbei hochwertige Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise. Die erste Tat ereignete sich in der Zeit von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren