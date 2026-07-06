Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Automatenaufbruch in Borken (Hessen) - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder von 06.07.2026

Borken (Hessen)

Zu einem versuchten Automatenaufbruch kam es am Sonntag, 05.07.2026, zwischen 22:15 Uhr und 22:25 Uhr in der Bahnhofstraße in Borken (Hessen).

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein unbekannter männlicher Täter, einen Snack-Automaten in der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 15 aufzubrechen. Er ging dabei die Verglasung an der Rückseite des Automaten an. Diese wurde hierdurch beschädigt. Angaben zur Höhe des Sachschadens können aktuell nicht gemacht werden.

Bei der Tatausführung wurde der Täter durch Zeugen gestört, weshalb er mit einem Fahrrad vom Tatort flüchtete - er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, dunkle Haare und Vollbart, auffällig vernarbtes oder verwundetes Gesicht, bekleidet mit einer schwarzen Basecap, blauem Halstuch, sowie Jacke, Trainingshose und Turnschuhe jeweils in schwarz.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

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