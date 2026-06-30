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Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannter skandiert rassistische Parole in der Öffentlichkeit

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.06.2026:

Schwalmstadt

Am Montag, 29.06.2026, gegen 17:15 Uhr schrie eine bislang unbekannte männliche Person rechtsradikale Parolen in der Öffentlichkeit.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war der unbekannte Täter im Bereich Eichendorffweg / Wallgraben in Schwalmstadt-Ziegenhain zu Fuß unterwegs. Hier wurde wahrgenommen, wie er die Parole "Ausländer raus" schrie.

Anschließend entfernte er sich über die Hessenallee in Richtung Landgraf-Philipp-Straße / Wiederholdstraße. Er schob dabei ein Fahrrad neben sich her.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, schwarze Haare, freier Oberkörper, Tattoos am Oberkörper, kurze rote Hose.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz in Kassel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts von rassistischen Äußerungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die Angaben zu der tatverdächtigen Person oder dem Tatablauf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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