Polizei Homberg

POL-HR: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Täter flüchten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.06.2026:

Melsungen

Am Montag, 29.06.2026, kam es gegen 14:20 Uhr in einem Drogeriemarkt am Sparkassenplatz sowie dem angrenzenden Parkhaus in Melsungen zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahm ein bislang unbekannter männlicher Täter mehrere Flaschen Parfum im Wert von über 700,- Euro aus einem Verkaufsregal des Drogeriemarktes und deponierte diese in einer mitgeführten Sporttasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Zwei aufmerksame Angestellte des Marktes bemerkten den Vorfall und folgten dem Mann zu einem angrenzenden Parkhaus. Hier stieg dieser auf der Beifahrerseite eines wartenden Pkw Seat Ibiza ein. Eine unbekannte weibliche Person saß am Steuer des Wagens und startete diesen. Bei der folgenden Flucht aus dem Parkhaus gefährdete sie dabei die beiden Angestellten, die sich in den Weg gestellt und die Weiterfahrt zu verhindern versucht hatten. Eine der Angestellten musste dabei dem anfahrenden Pkw durch einen leichten Sprung zur Seite ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Pkw setzte seine Flucht in unbekannte Richtung fort. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 Zentimeter groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen "Umbro" Basecap, einem schwarzen Long-Sleeve-Shirt, einer schwarzen kurzen Hose und schwarzen Sneaker mit weißen Applikationen.

Die weibliche Fahrerin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 45-50 Jahre alt, kurze dunkle Haare, korpulent.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität der beiden unbekannten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell