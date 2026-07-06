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Polizei Homberg

POL-HR: Schockanruf in Borken (Hessen) - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder von 06.07.2026

Borken (Hessen)

Am vergangenen Freitag, 03.07.2026, haben Betrüger mit der Masche des sogenannten Schockanrufes mehrere zehntausend Euro von einer Seniorin aus Borken (Hessen) erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin ab 19:15 Uhr zuerst von einer angeblichen Krankenschwester auf ihrem Festnetz-Telefon angerufen worden. Ihr wurde dargestellt, dass die Tochter und die Enkeltochter der Seniorin in einen Verkehrsunfall verwickelt seien, bei dem eine weitere Frau verletzt worden sei. Für eine notwendige Operation dieser Frau müsse ein Geldbetrag entrichtet werden. Ansonsten müsse die Tochter festgenommen werden.

In der Folge meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter bei der Seniorin. Durch diesen wurde die Seniorin angeleitet, den geforderten Geldbetrag zu übergeben. Ein mutmaßlicher Komplize erschien im Vorgarten der Seniorin im Bommerweg. Hier überreichte die Seniorin gegen 20:30 Uhr das Geld in einer durchsichtigen Tüte an den Abholer.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, helle Hautfarbe, kurze Haare. Er habe sich auf russisch mit der Seniorin unterhalten und sei anschließend in einem unbekannten Fahrzeug davongefahren.

Die Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt, wobei die Ermittler um Hinweise auf den Abholer der Beute bitten. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an erwähnter Tatörtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561-9100 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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