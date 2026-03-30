Polizei Homberg

POL-HR: Körperliche Auseinandersetzung am Busbahnhof in Homberg - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.03.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Freitag, 27.03.2026, 22:45 Uhr bis Freitag, 27.03.2026, 23:00 Uhr

Am späten Freitagabend gegen 22:45 Uhr kam es im Bereich des Wartehäuschens am Busbahnhof in Homberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer, bei der zwei Personen verletzt wurden. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich mehrere Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren am Busbahnhof auf, als sie von zwei ihnen unbekannten Männern angesprochen und nach möglichen Betäubungsmitteln befragt wurden. Nachdem dies verneint worden war, griffen die beiden unbekannten Täter zwei der Jugendlichen unvermittelt mit Faustschlägen an. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zerbrachen die Täter Glasflaschen und setzten die abgebrochenen Flaschenhälse ein, um auf die beiden Geschädigten einzuwirken.

Beide Männer wurden hierbei verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich. Einer der Geschädigten erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Nasenfraktur, Prellungen im Kopfbereich sowie eine Schnittverletzung an der linken Hand. Der zweite Geschädigte zog sich eine Kopfplatzwunde sowie ebenfalls eine Schnittverletzung im Bereich der Hand zu. Um die Auseinandersetzung zu beenden, setzte ein anwesender Zeuge Tierabwehrspray ein. Daraufhin flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: etwa 20 bis 30 Jahre alt, schwarzes, lockiges Haar bis über die Ohren, bekleidet mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern.

Täter 2: etwa 20 bis 30 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißem Band an Bund und Ärmeln, einer hellen Cargohose und weißen Sneakern.

Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Täter. Die Ermittler des Kommissariats 10 der Homberger Kriminalpolizei ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05681 - 7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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