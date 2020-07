Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Randalierer versenken Tretboote im Silbersee

Homberg (ots)

Tatzeit: 05.07.2020, 20:00 Uhr bis 07.07.2020, 16:00 Uhr

Im Zeitraum vom Sonntag bis Dienstag haben unbekannte Randalierer zwei Tretboote im Silbersee versenkt.

Die Täter durchtrennten die Ketten von zwei nicht funktionsfähigen Tretbooten, die in einem Holzunterstand unweit des Ufers gelagert waren. Anschließend trugen die Täter die Boote ins Wasser. Dort sanken beide Boote. Die Boote konnten durch den Bootsbesitzer geborgen werden. Neben den beiden Ketten wurde die GFK-Hülle eines der Boote beschädigt. Die Randalierer richteten einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 700,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell