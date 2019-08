Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Fahrzeug- und Geschwindigkeitskontrollen - Ergebnisse

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis Polizei führt Kontrollen auf der B 253 und Fritzlar durch Kontrollzeit: 13.08.2019, 18:00 Uhr bis 14.08.2019, 03:00 Uhr In der vergangenen Nacht führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizei verschiedene Kontrollen im Kreisgebiet durch. Hierbei wurden im Stadtgebiet Fritzlar, in der Zeit von 18:00 - 20:00 Uhr mehrere, offensichtlich getunte Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Bei diesen Kontrollen wurden keine Verstöße festgestellt. Anschließend wurde in Gombeth ein Kraftrad kontrolliert, wobei der Fahrer zuvor aufgefallen war, indem er mehrfach auf der Strecke von Fritzlar nach Gombeth nur auf dem Hinterrad gefahren war. Bei der Fahrzeugkontrolle wurden mehrere Mängel an dem Kraftrad festgestellt, u. a. waren falsche Räder und Reifen montiert und das Fahrzeug war deutlich zu laut. Aufgrund der schwerwiegenden Mängel wurde die Zulassungsbescheinigung und das Kennzeichen einbehalten. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In der Zeit von 20:00 Uhr bis 01:30 Uhr führten die Polizisten eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 253, im Bereich der Autobahnzufahrt Wabern durch. Es wurden insgesamt 36 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste dort in der 70er-Zone gemessene Geschwindigkeit betrug 142 Km/h. Der Fahrzeugführer muss mit mindestens 440,- Euro Geldbuße, einem zweimonatigem Fahrverbot und zwei Punkten rechnen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

