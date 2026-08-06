Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Brand von Sattelzug auf A 44 sorgt für Stau und Verkehrsbehinderungen: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots)

Kassel/ A44:

Der Brand eines Sattelzugs auf der A 44 zwischen dem Kreuz Kassel-West und der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe sorgt am heutigen Donnerstag für kilometerlange Staus und Verkehrsbehinderungen. Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war die Meldung über den Brand gegen 11 Uhr bei der Feuerwehr und der Polizei eingegangen. Der Lkw-Fahrer hatte nach eigener Aussage während der Fahrt Flammen im hinteren Bereich des Sattelaufliegers bemerkt. Er hielt daraufhin sofort an und blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings geriet der mit Holzbriketts beladene Anhänger schnell in Vollbrand. Nach derzeitigem Stand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Wegen der starken Rauchentwicklung und des windigen Wetters wurden Autofahrer und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aufgrund der aufwendigen Löscharbeiten musste die Autobahn zunächst in beide Richtungen voll gesperrt werden. Vor wenigen Minuten konnte ein Fahrstreifen von Dortmund in Richtung Kassel wieder freigegeben werden, während die A 44 in Richtung Dortmund zwischen dem Westkreuz und der Anschlussstelle Bad Wilhelmshöhe aufgrund der noch andauernden Löscharbeiten am Sattelzug weiterhin voll gesperrt ist. Derzeit kommt es auf den angrenzenden Autobahnen, der A 44 und den Umleitungsstrecken zu kilometerlangen Staus und Verkehrsbehinderungen. Eine Dauer der Vollsperrung kann mit Blick auf die noch anstehende Bergung des Sattelzugs nicht abgesehen werden. Darüber hinaus kann erst nach Abschluss der Löscharbeiten und der Bergung beurteilt werden, ob die Fahrbahn der Autobahn durch den Brand beschädigt wurde.

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