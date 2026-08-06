Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ertappte Kellereinbrecher schlagen Bewohner: Zeugen in Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Drei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Kronenackerstraße in Kassel eingebrochen. Ein Bewohner hatte gegen 3:50 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Kellergeschoss gehört, woraufhin er nach unten ging und die drei Einbrecher auf frischer Tat in einem Kellerabteil ertappte. Als er sich den Tätern in den Weg stellte, schlugen zwei von ihnen mehrfach mit Fäusten auf ihn ein, so der Bewohner, bevor sie mit einem erbeuteten Trennschleifer die Flucht ergriffen. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Festnahme der Täter. Es soll sich um drei männliche Jugendliche gehandelt haben, von denen einer einen Kinnbart hatte, ein Basecap mit Schild nach hinten sowie ein rotes Achselshirt trug.

Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Einbruchs werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

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