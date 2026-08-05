Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Bei Einsatz wegen Hausverbot: Mit Haftbefehl gesuchter 27-Jähriger verletzt Polizisten durch Schlag ins Gesicht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am heutigen Mittwochmorgen wurde die Kasseler Polizei gegen 10 Uhr in ein Behördengebäude in der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel gerufen, da dort ein 27-jähriger Mann, für den bereits ein Hausverbot bestand, sowie seine Mutter die Räume nicht verlassen wollten. Bei Eintreffen der Streife des Reviers Mitte weigerten sich der 27-Jährige und die 52 Jahre alte Frau, beide wohnhaft in Wesertal, trotz des erteilten Platzverweises der Beamten weiterhin zu gehen, woraufhin sie nach draußen gebracht werden sollten. Hiergegen setzte sich der aggressive 27-Jährige zur Wehr, indem er einem Beamten mit der Faust ins Gesicht schlug. Im weiteren Verlauf griff auch seine Mutter ein, die versuchte, die Durchsetzung des Platzverweises zu verhindern. Der Polizist wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er zwar inzwischen wieder verlassen, musste seinen Dienst aber aufgrund der erlittenen Verletzungen an Kopf und Hals abbrechen. Auf dem Revier stellte sich bei der Überprüfung des festgenommenen 27-Jährigen heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung vorlag. Da er die Strafe von 1.500 Euro, zu der ihn das Gericht verurteilt hatte, am heutigen Tag bezahlen konnte, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen. Er und die 52-Jährige müssen sich nun aber wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

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