Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unbekannter Mann entblößt sich nahe Schwimmbadbrücke: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Wegen eines bislang unbekannten Exhibitionisten wurde die Polizei am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 17:40 Uhr in die verlängerte Arndtstraße in Kassel gerufen. Wie das Opfer, eine 30-jährige Frau aus Kassel, den Beamten schilderte, hatte sie zuvor am Fuldaufer nahe der Schwimmbadbrücke in der Sonne gelegen, als plötzlich der ihr unbekannte Mann auf sie zukam und sich direkt vor ihr entblößte. Während er die Frau anschaute, nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Als die 30-Jährige den Exhibitionisten laut anschrie, rannte er in Richtung Schwimmbadbrücke davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem 30 bis 35 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen Täter mit fülliger Körperform, dunklerem Teint, schwarzem Bart und schwarzem Basecap verlief leider ohne Erfolg. Er soll ein blaues Hemd, eine graue Hose, schwarze Sneaker und einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Zeugen, die die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Kripo.

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