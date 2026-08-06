Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Gefährliche Alkoholfahrt endet mit Unfall und verletzter Autofahrerin

Wolfhagen (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer zeigte sich bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwochnachmittag in Wolfhagen. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Wolfhagen war offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung gegen 16 Uhr in der Lynkerstraße in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Peugeot. Dieser wurde von einer 51-jährigen Frau aus Wolfhagen gesteuert, die durch die Kollision leicht verletzt wurde. An beiden Pkw entstand Sachschaden, wobei der Wagen des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Da die an der Unfallstelle eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen bei dem Fahrer Alkoholgeruch vernommen hatte, führte sie einen Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 3,5 Promille, weshalb der Mann die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell