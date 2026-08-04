Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Wohnungsbrand in Krefeld-Fischeln

Krefeld (ots)

Am Dienstag, 04.08.2026, wurde die Feuerwehr Krefeld um 13:44 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Oberbruchstraße im Stadtteil Fischeln alarmiert.

In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war ein Standventilator in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner bereits erste erfolgreiche Löschmaßnahmen durchgeführt. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die betroffenen Bereiche. Zwei Bewohner wurden zur Untersuchung dem Rettungsdienst zugeführt. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in eine örtliche Klinik transportiert. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Im Einsatz befanden sich beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Einheit Hüls der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst. Die Schadensursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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