Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Taschendiebe schlagen in Kasseler Innenstadt zu: Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit haben Taschendiebe am gestrigen Dienstag in der Kasseler Innenstadt zugeschlagen und die Portemonnaies zweier Frauen gestohlen. Vermutlich gehen beide Taten auf das Konto derselben Täter, die derart geschickt und geübt vorgegangen waren, dass die Opfer den Diebstahl erst kurze Zeit später bemerkten. Die erste Tat ereignete sich in einem Bekleidungsgeschäft auf dem Königsplatz, in dem sich eine 32-Jährige etwa zwischen 10:30 und 12:00 Uhr aufhielt. In dieser Zeit gelang es den Tätern, unbemerkt das Portemonnaie samt Bargeld und Bankkarten der Frau aus der Handtasche zu nehmen. Später am Nachmittag meldete sich dann noch eine 65 Jahre alte Frau bei der Polizei, nachdem auch sie den Diebstahl ihres Portemonnaies aus der Handtasche festgestellt hatte. Ihren Angaben zufolge muss sich die Tat zwischen 14:20 und 14:45 Uhr in der Fußgängerzone in der Oberen Königsstraße ereignet haben.

Wer am gestrigen Dienstag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taschendiebstählen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Empfehlungen zum Schutz vor Taschendiebstahl:

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Um sich an den entsprechenden Örtlichkeiten vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Empfehlungen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, alarmieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Da die Täter in einer Vielzahl der Fälle nach dem Diebstahl erbeutete EC-Karten für weitere Straftaten nutzen oder dies versuchen, sollten Opfer gestohlene Zahlungskarten schnellstmöglich über den Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen.

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