Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Linienbus muss wegen abbiegenden Autos Vollbremsung machen: Vier Verletzte in Bad Wilhelmshöhe

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Linienbus sind am heutigen Dienstagvormittag in Kassel-Bad Wilhelmshöhe vier Menschen verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich der Unfall gegen 9:30 Uhr in der Baunsbergstraße ereignet. Ein 58 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Kassel war zu dieser Zeit mit seinem VW in Richtung Druseltalstraße unterwegs. Als er nach links in den Ederweg abbog, missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Linienbusses. Durch eine Vollbremsung konnte der 63-jährige Busfahrer zwar einen Frontalzusammenstoß mit dem VW verhindern, allerding stürzten dadurch mehrere Fahrgäste zu Boden. Neben dem Busfahrer wurden noch eine 14-Jährige und eine 46 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Personen aus dem Bus und der Fahrer des VW, der einen Schock erlitt, wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

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