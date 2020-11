Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Tragisches Ende der Suchaktion: Vermisste Ines H. und ihre 13- jährige Tochter Johanna H. tot aufgefunden

KasselKassel (ots)

Bitte beachten Sie auch unsere Pressemitteilung in gleicher Sache vom 06.11.2020 unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4755960.

Ein tragisches Ende nahm am heutigen Tag die fortgesetzte Suche nach der 50-jährigen Ines H. sowie ihrer 13-jährigen Tochter Johanna.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung, die zum Auffinden des seitens der Vermissten genutzten Ford Fiesta im Bereich eines Feldwegs in der Gemarkung Habichtswald (Kreis Kassel) führten, wurden bereits am gestrigen Tag umfangreiche Suchmaßnahmen mit starken Polizeikräften unter Einbindung eines Polizeihubschraubers sowie einer Rettungshundestaffel eingeleitet. Ebenfalls kam ein Mantrailer-Hund zum Einsatz. Die Suche wurde in der Nacht zunächst erfolglos abgebrochen, mit einsetzendem Tageslicht dann fortgeführt und nochmals intensiviert.

Im Rahmen der fortgesetzten Suchaktion entdeckten Polizeibeamte gegen 15:30 Uhr dann in einem Waldstück nahe Habichtswald-Dörnberg zwei leblose Personen, die zweifelsfrei als die vermissten Ines H. sowie ihre Tochter Johanna identifiziert werden konnten. Ein sofort verständigter Arzt konnte nur den Tod der beiden Personen feststellen.

Anzeichen für ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Die Ermittlungen diesbezüglich werden durch das Kriminalkommissariat 11 des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Die Medienvertreter/-innen werden gebeten, die in der Erstmeldung übersandten Lichtbilder zu löschen.

