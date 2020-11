Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ines H. (50) und ihre 13-jährige Tochter werden vermisst: Polizei bittet dringend um Hinweise

KasselKassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch die beigefügten Fotos der Vermissten).

Kassel:

Die 50-jährige Ines H. und ihre 13-jährige Tochter Johanna H. aus Kassel werden vermisst. Besorgte Angehörige hatten am gestrigen Donnerstag eine Vermisstenanzeige erstattet, weil beide am Dienstag ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen hatten und seitdem kein Kontakt mehr zu ihnen hergestellt werden konnte. Seitdem sind die alleinerziehende Mutter und ihre Tochter, die in der Kasseler Unterneustadt wohnen, unbekannten Aufenthalts. Auch von dem blauen Ford Fiesta von Ines H. mit dem Kennzeichen KS-IH 1000 fehlt bislang jede Spur. Hintergrund des plötzlichen Verschwindens könnten familiäre Probleme sein. Da Ines H. dringend ärztliche Hilfe benötigt, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ines H. ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur, und braune Haare.

Ihre 13-jährige Tochter Johanna ist 1,60 Meter groß, schlank, hat braune mittellange Haare und braune Augen.

Wer den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 11 der Kriminalpolizei Kassel Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten oder den Verbleib des Pkw geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder jeder anderen Polizeidienststelle.

