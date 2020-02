Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw durchbricht Leitplanke bei Alleinunfall: Auffahrt Zierenberg in Richtung Dortmund noch für mehrere Stunden gesperrt

Kassel (ots)

A 44 (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend verlor ein Lkw-Fahrer auf der A 44 in Richtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Zierenberg die Kontrolle über seinen Sattelzug und durchbrach die Leitplanke. Nachdem der Lkw auf die Beifahrerseite gekippt und noch einige Meter die Böschung heruntergerutscht war, kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Der 27 Jahre alte Fahrer aus Dortmund wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 95.000 Euro beziffert. Aktuell dauert die Bergung des beschädigten Sattelzuges an, weshalb an der Anschlussstelle Zierenberg die Auffahrt auf die A 44 in Richtung Dortmund gesperrt ist. Die Bergungsarbeiten werden nach Einschätzung des Bergungsunternehmens voraussichtlich bis in den Nachmittag des heutigen Donnerstags andauern.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 21:30 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 27-Jährige war in Höhe der Anschlussstelle Zierenberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, über die Grünfläche zwischen dem Verzögerungs- und Beschleunigungsfahrstreifen gefahren und hatte dann die Leitplanke durchbrochen. Grund für den Kontrollverlust des Fahrers könnte nach ersten Ermittlungen möglicherweise Müdigkeit gewesen sein. Sowohl die Sattelzugmaschine als auch der Sattelauflieger waren bei dem Unfall komplett beschädigt worden. Der Gesamtschaden an dem Lkw wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurden bei der unkontrollierten Fahrt des Sattelzuges 17 Felder Schutzplanke, fünf Leitpfosten, ein Verkehrsschild, eine Kilometertafel sowie eine Notrufsäule beschädigt und Flurschaden verursacht. Dieser Schaden wird auf weitere 20.000 Euro geschätzt. Zudem hatte sich eine nachfolgende Autofahrerin beim Überfahren von Trümmerteilen einen Reifenschaden an ihrem Ford Fiesta zugezogen.

