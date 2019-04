Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Altmetalldiebe in Niederzwehren auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots)

Kassel: Zwei Altmetalldiebe nahmen Beamte des Polizeireviers Süd-West am späten Samstagabend in Kassel- Niederzwehren auf frischer Tat am Recyclinghof in der Dittershäuser Straße fest. Da einer der beiden Täter keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung zahlen, bevor er auf freien Fuß entlassen wurde.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am späten Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, die Polizei, weil er die beiden Diebe am Gelände des Recyclingshofs beobachtete. Der 60-jährige Litauer befand sich, nachdem er den Zaun überstiegen hatte, mit einer Taschenlampe auf dem Gelände. Das Altmetall übergab er über den Zaun an seinen 32-jährigen Mittäter, der in Kassel wohnt und bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeilich bekannt ist. Für den Abtransport des Diebesguts führten die beiden Täter Rucksäcke mit. Die sofort hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West konnte die beiden Täter auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung der Sicherheitsleistung in Höhe von knapp 200 Euro durch den 60-jährigen Litauer entließen die Polizisten die beiden Diebe. Sie müssen sich nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West.

