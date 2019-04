Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht in Bad Wilhelmshöhe; grauer Peugeot 308 Kombi flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel: In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Kassel- Bad Wilhelmshöhe zu einer Unfallflucht, bei der der Unfallverursacher beim Wenden in der Johanna-Waescher-Straße gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Hiernach flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Mehrere Augenzeugen beobachteten den Unfall und informierten umgehend die Polizei. Den Angaben der Zeugen nach soll es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen grauen Peugeot 308 Kombi gehandelt haben. Das Kennzeichen des Peugeot ist bisher nicht bekannt, sodass die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nach weiteren Zeugen suchen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können.

Nachdem die Beamten des Polizeireviers Süd-West wenige Minuten nach dem Unfall, der sich gegen 00:10 Uhr am Dienstagmorgen ereignete, an der Unfallstelle eintrafen, fehlte vom Verursacher bereits jede Spur. Die Zeugen berichteten den Polizisten, dass der Verursacher von der Eugen-Richter-Straße in die Johanna-Waescher-Straße fuhr und dort in einer Grundstückseinfahrt wendete. Beim Rückwärtsfahren fuhr der Pkw Peugeot gegen einen geparkten Mercedes Benz. An diesem entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro an der Fahrertür. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Verursacher in Richtung Eugen-Richter-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Ermittlungen führt die Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 0561-9100 zu melden.

