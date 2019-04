Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand auf Kleingartengelände in Waldau: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: In der Nacht zum Sonntag kam es auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Lilienthalstraße in Kassel zum Brand von drei nebeneinanderstehenden Gartenhütten, die durch das Feuer komplett zerstört wurden. Bei den am heutigen Montagvormittag von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo an der Brandstelle geführten Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf eine Brandstiftung ergeben. Einen technischen Defekt schließen die Ermittler als Ursache derzeit nicht aus. Die genaue Brandursache konnte aufgrund des hohen Zerstörungsgrades bei den heutigen Ermittlungen nicht abschließend geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Das Feuer war um kurz vor 3 Uhr in der Nacht von einem Verkehrsteilnehmer auf der B 83 entdeckt worden, der daraufhin die Feuerwehr alarmierte. Wie die in der Nacht am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte das Feuer vermutlich von einer der drei Hütten auf die beiden anderen, in geringem Abstand stehenden Holzhütten der benachbarten Parzellen übergegriffen. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Personen waren nicht zu Schaden gekommen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell