Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zerstörte Türen im Rathaus

Iserlohn (ots)

Einbrecher/Vandale im Rathaus In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag verschaffte sich ein unbekannter Täter durch ein Fenster Zugang zu einem Büroraum des Rathauses am Schillerplatz. Im Rathaus schlug der Täter zwei Glastüren ein. Entwendet wurde nach bisherigen Angaben nichts. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinwiese zu verdächtigen Personen im Bereich Schillerplatz in der Nacht zum Donnerstag nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

