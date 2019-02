Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Langfingern auf der Spur

Lüdenscheid (ots)

Am gestrigen Mittwoch, in den Nachmittag- und frühen Abendstunden, führten Beamte der Kriminalpolizei in der Lüdenscheider Innenstadt einen "repressiven Aktionstag gegen Taschendiebstahl" durch. Die Polizisten hielten auch im Sterncenter ihre Augen auf und wurden am Nachmittag zu einem Ladendieb hinzugezogen, der dem Detektiv aufgefallen war. Die Ermittler fertigten nach Personalien Überprüfung eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Zudem fiel den Beamten im Bereich des Rathausplatzes ein "Rosenverkäufer" auf, der für seinen Verkauf keine Gewerbekarte vorzeigen konnte und ein Betrugsverdacht nicht gänzlich auszuschließen war. Nach der Überprüfung seines mitgeführten Fahrzeugs wurde auch gegen ihn eine Anzeige gefertigt. Insgesamt wurden noch drei weitere Personen überprüft und die gefertigten Berichte werden im Nachgang noch ausgewertet. Diese Aktion gegen Langfinger wird in diesem Jahr nicht die Letzte gewesen sein.

