Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fenster hält Einbruchsversuch stand

Iserlohn (ots)

Einbruch in Hotel scheitert Karnacksweg Einbrecher versuchen am 20.02.2019, in der Zeit von 00:30 Uhr - 09:15 Uhr, am einem dortigen Hotel einzubrechen. Die Täter beschädigten beim Einbruchsversuch das Fenster. Ein Zutritt zu den Räumlichkeiten misslang. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten.

