Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW-Aufbrüche

Iserlohn (ots)

In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch knackten Unbekannte einen in der Soenneckenstraße geparkten VW Caddy und stahlen zwei Fotoapparate, ein Navi und ein Lasermessgerät. Im gleichen Tatzeitraum machten sich Pkw Aufbrecher an der Calvinstraße an zwei Pkw (einem weißen Opel und einem schwarzen Opel Corsa) zu schaffen. Die Täter stahlen aus den Fahrzeugen Tabletten, einen tragbaren CD Player sowie ein mobiles Navigationsgerät. An der Seeuferstraße schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Seat Ibiza ein. Ob oder was die Täter mitnahmen, ist bislang noch nicht geklärt. In allen Fällen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell