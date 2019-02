Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automarder aktiv

Altena (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.02.2019 zum 20.02.2019 brachen unbekannte Täter an der Ackerstraße einen schwarzer Daimler Benz auf und entwendeten aus dem Kofferraum eine Jacke. Es entstand Sachschaden. In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch wurde am Amselweg ebenfalls ein Pkw, ein grauer VW Passat, aufgebrochen. Die Täter fanden lediglich ein Handyladekabel. Auch hier entstand Sachschaden. In der gleichen Nacht knackten die Täter an der Freiheitstraße einen grauen Skoda Fabia und entwendeten ein Navigationsgerät, einen USB-Stick und CDs mit. Hinweise zu den Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell