POL-KS: Alarmanlage verjagt Täter bei Einbruch in Gaststätte: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in Niestetal- Heiligenrode zu einem Einbruch in den Gaststättenbereich eines Hotels in der Niestetalstraße, bei dem die Einbrecher von der ausgelösten Alarmanlage verjagt wurden. Die unbekannten Täter flüchteten ohne Beute. Das zuständige Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Niestetalstraße beobachtete haben und Täterhinweise geben können.

Die Alarmanlage der Gaststätte, die zu einem Hotel gehört, löste um 01:00 Uhr am Dienstagmorgen aus, worüber die Polizei durch die Zentrale des Sicherheitsdienstes umgehend informiert wurde. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost wenige Minuten später fehlte von den Tätern jede Spur. Die Polizisten stellten ein aufgehebeltes Fenster zum Speisesaal der Gaststätte fest. Nachdem die Täter offenbar durch dieses Fenster in das Innere der Gaststätte gelangten, löste die Alarmanlage aus, die mit einem Bewegungsmelder verbunden ist. Der akustische Alarm verscheuchte daraufhin die Täter, die ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen im Bereich der Niestetalstraße beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

