Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (21.03.2019) zwei 27 und 38 Jahre alte Männer festgenommen, die unabhängig voneinander im Verdacht stehen, Diebstähle in Geschäften an der Königstraße und am Marktplatz begangen zu haben. Der 27-jährige betrat gegen 18.20 Uhr ein Kaufhaus an der Königstraße und steckte dort offenbar vier Sonnenbrillen im Wert von rund 350 Euro ein. Ladendetektive hinderten den Mann das Geschäft zu verlassen und alarmierten die Polizei. Der 38 Jahre alte Mann stahl offenbar gegen 17.35 Uhr in einem Kaufhaus am Marktplatz einen Trainingsanzug. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten außer der gestohlenen Ware eine Zange und zwei verbogene Diebstahlsicherungen bei dem Tatverdächtigen fest. Beide Männer, der 27 Jahre alte Syrer und der 38 Jahre alte Türke, werden am Freitag (22.01.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

