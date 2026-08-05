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Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne angezündet: Polizei bittet um Hinweise - 2608015

POL-ME: Mülltonne angezündet: Polizei bittet um Hinweise - 2608015
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Hilden (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 5. August 2026, brannte in Hilden eine Mülltonne. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 4:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Mülltonne an der Walder Straße in Höhe der Hausnummer 232 gerufen. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen, trotzdem wurde die Mülltonne stark und ein angrenzendes Gebüsch leicht beschädigt.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Walder Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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