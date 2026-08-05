POL-ME: Mülltonne angezündet: Polizei bittet um Hinweise - 2608015
Hilden (ots)
In der Nacht auf Mittwoch, 5. August 2026, brannte in Hilden eine Mülltonne. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 4:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Mülltonne an der Walder Straße in Höhe der Hausnummer 232 gerufen. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschen, trotzdem wurde die Mülltonne stark und ein angrenzendes Gebüsch leicht beschädigt.
Die Polizei ermittelt und fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Walder Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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