Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden Chevrolet - 2608014

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Monheim am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten am frühen Dienstagmorgen, 4. August 2026, in Monheim am Rhein einen Schlüsselbund mit einem Fahrzeugschlüssel und anschließend einen weißen Chevrolet Captiva.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Die Bewohnerin eines Hauses in der Lichtenberger Straße hatte am Dienstagabend ihren Wohnungsschlüssel im Schloss ihrer Wohnungstür von außen stecken lassen und dort vergessen. An dem Schlüsselbund befand sich auch der Autoschlüssel zu einem weißen Chevrolet Captiva, den die Besitzerin auf einem Parkplatz am Steglitzer Platz abgestellt hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter den Schlüsselbund zwischen 1 Uhr und 6 Uhr und entwendeten ebenso den geparkten Chevrolet mit Mettmanner Städtekennung (ME).

Die Polizei leitete eine internationale Fahndung nach dem Fahrzeug ein und bittet um Hinweise:

Wer hat zum Tatzeitpunkt den Diebstahl des Schlüsselbundes sowie des Autos beobachtet und kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

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