Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbrecher machen Beute

Über das Wochenende stiegen Unbekannte in ein Ehinger Gebäude ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 7 Uhr. Unbekannte drückten wohl eine Schiebetür an dem Gebäude in der Breslauer Straße auf. Im Innern hebelten sie mehrere Büros auf und durchwühlten diese. In einem Büroraum befand sich ein mehrere hundert Kilogramm schwerer Tresor. Den zogen die Einbrecher in einen anderen Raum und flexten ihn auf. Darin befand sich wohl auch Bargeld. Was die Unbekannten genau erbeuteten, muss noch erhoben werden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++++++ 1126840 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell