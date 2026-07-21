Polizei Mettmann

POL-ME: Vorsicht beim Onlinekauf von Konzert- und Eventtickets: Polizei gibt Tipps gegen Ticketbetrug - 2607061

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Kreis Mettmann / Velbert (ots)

Ein aktueller Betrugsfall aus Velbert zeigt einmal mehr: Wer Eintrittskarten für Konzerte, Festivals, Sportveranstaltungen oder andere Events im Internet kauft, sollte besonders aufmerksam sein. Immer wieder werden Käuferinnen und Käufer beim Onlinekauf betrogen.

Erst letzte Woche beabsichtigte eine 19-jährige Velberterin, Tickets für ihre Lieblingsband zu kaufen. Nachdem sie der vermeintlichen Verkäuferin, die die Karten bei TikTok anbot, das Geld überwies, erhielt sie bei dem Versuch, die Tickets zu downloaden, eine Fehlermeldung. Die Betrügerin wiederrum forderte sie dazu auf, erneut Geld für eine Bearbeitungsgebühr für den Tickettausch zu überweisen. Die 19-Jähige wurde misstrauisch und erstattete richtigerweise Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Leider ist das kein Einzelfall. Gerade bei beliebten oder schon ausverkauften Events nutzen Betrügerinnen und Betrüger die hohe Nachfrage gezielt aus. Sie bieten vermeintlich günstige Tickets bei Onlineplattformen, auf Social Media oder gefälschten Websites an. Nach der Bezahlung antworten die Täterinnen und Täter meistens nicht mehr. In anderen Fällen erhalten die Geschädigten gefälschte oder bereits mehrfach verkaufte Eintrittskarten, die am Einlass ungültig sind.

Die Polizei rät:

- Kaufen Sie Tickets wenn möglich nur über offizielle Vorverkaufsstellen oder autorisierte Verkaufsplattformen. - Seien Sie misstrauisch, wenn Tickets deutlich günstiger angeboten werden oder Verkäuferinnen oder Verkäufer besonderen Zeitdruck aufbauen. - Prüfen Sie das Verkaufsprofil: Achten Sie auf Bewertungen und wie lange der Account schon existiert. - Benutzen Sie möglichst nur sichere Zahlungsmethoden mit Kaufschutz. vermeiden Sie Vorkasse per Überweisung. - Klicken Sie nicht auf Links aus Nachrichten oder in Social Media Posts, sondern rufen Sie die Websiten der Ticketanbieter direkt auf. - Vereinbaren Sie wenn möglich eine persönliche Übergabe der Tickets.

Sie haben den Verdacht, betrogen worden zu sein?

Kontaktieren Sie schnell Ihre Bank, um die Zahlung nach Möglichkeit noch stoppen zu lassen. Erstatten Sie danach Anzeige bei der Polizei. Schnelles Handeln kann helfen, den Schaden zu begrenzen!

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