POL-ME: Erstmeldung: Überfall auf Bäckerei - Fahndung per Polizeihubschrauber - 2607053
Heiligenhaus (ots)
In Heiligenhaus haben drei maskierte Täter am Freitag (17. Juli 2026) eine Bäckerei überfallen. Bei der Fahndung nach dem Trio setzte die Polizei einen Polizeihubschrauber ein. Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Folgendes war geschehen:
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten gegen 17:45 Uhr drei maskierte Täter die Filiale einer Bäckerei an der Hauptstraße in Heiligenhaus-Mitte betreten. Sie stießen die Verkäuferin zur Seite, griffen sich die Tageseinnahmen aus der Kasse und flüchteten mitsamt ihrer Beute.
Die kurz darauf alarmierte Polizei fahndete mit starken Kräften nach den Tätern und setzte hierbei auch einen Polizeihubschrauber ein. Leider konnte das Trio jedoch bislang nicht angetroffen werden.
Zu den drei Tätern liegen bislang die folgenden Personenbeschreibungen vor:
Erste Person
- männlich - kräftig - etwa 1,80 Meter groß - trug einen schwarzen Jogginganzug und eine schwarze Sturmhaube
Zweite Person
- männlich - athletische Statur - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - trug einen schwarzen Jogginganzug mit lila Streifen im Hüftbereich sowie eine schwarze Sturmhaube
Dritte Person
- männlich - athletische Statur - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - trug einen schwarzen Jogginganzug sowie eine schwarze Sturmhaube
Die Verkäuferin wurde bei dem Überfall nicht verletzt und benötigte keine ärztliche Betreuung.
Die Polizei fragt:
Wer hat den Überfall auf die Bäckerei beobachtet kann Angaben zu den drei Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter der Rufnummer 02056 9312-6150 oder via Notruf 110 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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