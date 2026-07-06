POL-ME: Hyundai gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2607016
Velbert (ots)
In der Nacht auf Montag, 6. Juli 2026, wurde ein Hyundai IONIQ 5 in Velbert-Langenberg gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Am Sonntag, 5. Juli 2026, gegen 22 Uhr, parkte die Nutzerin eines grünen Hyundai IONIQ 5 ihr Auto am Fahrbahnrand der Bonsfelder Straße in der Nähe der Albertstraße.
Am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, stellte sie den Diebstahl ihres erst drei Jahre alten Autos fest und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte schrieben das Auto mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) zur internationalen Fahndung aus.
Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Bonsfelder Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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