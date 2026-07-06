Polizei Mettmann

POL-ME: Hyundai gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2607016

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Velbert (ots)

In der Nacht auf Montag, 6. Juli 2026, wurde ein Hyundai IONIQ 5 in Velbert-Langenberg gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Sonntag, 5. Juli 2026, gegen 22 Uhr, parkte die Nutzerin eines grünen Hyundai IONIQ 5 ihr Auto am Fahrbahnrand der Bonsfelder Straße in der Nähe der Albertstraße.

Am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, stellte sie den Diebstahl ihres erst drei Jahre alten Autos fest und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte schrieben das Auto mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Bonsfelder Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

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